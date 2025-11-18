امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ادامه تنش ژاپن با چین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷- ۱۷:۰۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازخوانی یک شگفتی
۱۴۰۴-۰۸-۲۴
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
۱۴۰۴-۰۸-۲۵
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!
۱۴۰۴-۰۸-۲۴
آغاز اصلاح یک موسسه اعتباری ناتراز
آغاز اصلاح یک موسسه اعتباری ناتراز
۱۴۰۴-۰۸-۲۵
خبرهای مرتبط

ادامه تنش‌ها بین چین و ژاپن

افت سهام ژاپن درپی تشدید تنش با چین

تنش در روابط چین و ژاپن برسر تایوان

برچسب ها: ژاپن ، چین ، نخست وزیر ژاپن
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 