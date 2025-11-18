به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سازمان جهانی بهداشت امروز در گزارشی اعلام کرد : موارد مشکوک تب دنگی در استان ننگرهار در ماه نوامبر امسال به بیش از هزار مورد رسیده است که حدود هشت درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.

براساس این گزارش : چهل و یک درصد بیماران زنان و تقریبا همه افراد مبتلا به تب دنگی افراد بالاتر از پنج سال هستند. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از نوعی پشه به انسان منتقل می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی افزود: از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، مجموعاً چهار هزار و سیصد و هشتاد و چهاد مورد مشکوک در شش استان ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا ثبت شده است.