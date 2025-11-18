پخش زنده
اداره هواشناسی استان مرکزی، با انتشار اطلاعیهای، از تداوم پایداری هوا و کاهش دما در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا اوایل هفته آینده، جو استان عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان صاف تا کمی ابری است.
در ساعات بعدازظهر نیز احتمال وزش باد وجود دارد.
بر اساس این گزارش، با توجه به پایداری هوا و وارونگی دمایی، پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان وجود دارد که میتواند در برخی ساعات منجر به کاهش کیفیت هوا شود.
همچنین، به دلیل ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، دمای هوا به ویژه دمای کمینه کاهش یافته است، بهطوری که در مناطق سردسیر استان دماهای منفی و کمتر از صفر درجه سلسیوس گزارش شده است. این سرمایش شبانه حداقل تا پایان هفته تداوم خواهد یافت.