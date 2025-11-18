به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد با توجه به انجام عملیات تعمیرات شبکه توزیع گاز شهری (تعویض شیر) جریان گاز مشترکان واقع در محله بیگ جوان -خیابان آزادگان و کوچه های منشعب از ساعت ده صبح روز چهارشنبه ۲۸ آبان به مدت ۴ ساعت قطع می‌شود.

مشترکان ازدستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.

پس از اتمام عملیات جریان گاز تمام مشترکان برقرار خواهد شد.