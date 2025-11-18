کارشناس‌های رسانه با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی در جامعه، هشدار می‌دهند که استفاده نادرست از فضای مجازی، سلامت روان و امنیت خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

در شرایطی که استفاده بی‌رویه از فناوری‌های جدید به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده، دانشمندان و کارشناسان حوزه کودک و نوجوان مجموعه‌ای از راهکار‌های ساده، عملی و مبتنی بر شواهد را ارائه می‌دهند. این راهکار‌ها بر ایجاد تعادل سالم، تقویت ارتباط والدین و فرزندان و آموزش مسئولیت‌پذیری دیجیتال به کودکان تأکید دارد.

حسین همتی فر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد؛