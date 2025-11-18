وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد : اجرای قانون جهش تولید مسکن وارد مرحله‌ای تازه شده و برای بیش از ۸۱۹ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی زمین ۹۹ ساله تأمین و تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، مجموع اراضی تخصیص‌یافته برای ساخت واحدهای شهری و روستایی از مرز ۸۱۹ هزار واحد عبور کرده است. در همین دوره، بیش از ۷۲۹ هزار واحد موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده‌اند و فرایند احداث بسیاری از پروژه‌ها در مراحل فونداسیون، اسکلت و نازک‌کاری قرار دارد.

در قالب اجرای ماده ۲ قانون، ۲۱ جلسه شورای‌عالی مسکن برگزار و بازنگری طرح جامع مسکن در دو فاز نیازسنجی و تدوین سند راهبردی آغاز شده است.

همچنین در این گزارش آمده است ، در حوزه منابع مالی، صندوق ملی مسکن از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۵۳۶ هزار میلیارد ریال تخصیص گرفته و بانک‌ها نیز از سهم تکلیفی خود تاکنون ۲۷۰ همت به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. در بخش تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۱۲۳ همت به متقاضیان پرداخت شده است.

در بخش زمین، برای بیش از ۸۱۲ هزار واحد شهری و ۷ هزار و ۲۵۱ واحد روستایی زمین ۹۹ ساله تأمین و واگذار شده و ۸ هزار هکتار اراضی از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف شده است.

گزارش اعلام می کند که سازمان جنگل‌ها نیز ۱۴۶ هزار هکتار زمین به وزارت راه تحویل داده و ۱۵ هزار هکتار زمین برای شهرک‌سازی مصوب شده است. علاوه بر این، ۴۰ هزار هکتار الحاق در شورای عالی شهرسازی و ۲۴ هزار هکتار در استان‌ها تأیید شده است.

گزارش رسمی حاکی است ۷۳۷ هکتار از اراضی واگذار شده بدون احداث نیز در مسیر بازپس‌گیری قرار دارد.

با وجود پیشرفت‌های ثبت‌شده، هنوز برای حدود ۴۵۴ هزار متقاضی واجد شرایط در برخی شهرها زمین تأمین نشده و این موضوع عمدتاً مربوط به

مناطق با محدودیت شدید توپوگرافی یا اراضی کشاورزی درجه یک و دو است.