در حاشیه اجلاس استانداران کشورهای حوزه دریای خزر، استانداران گیلان و بالکان ترکمنستان بر توسعه همکاریهای اقتصادی، انرژی، حملونقل و گردشگری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس در حاشیه اجلاس استانداران استانهای کشورهای حوزه دریای خزر در دیداری دو جانبه با اشیر مرادوف استاندار استان بالکان ترکمنستان، با اشاره به سابقه همزیستی اقوام مختلف در استانهای شمالی کشور، گفت: استانهای گیلان، مازندران و گلستان همانند گذشته محل حضور اقوام ترکمن، کرد، ترک، بلوچ، سیستانی و آذریزبان بوده و این تنوع قومی ظرفیت ارزشمندی برای گسترش تعاملات فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حجم بالای تردد زمینی و دریایی میان ایران و کشورهای همسایه خزر افزود: روسای کشورهای حاشیه خزر همواره بر تقویت همکاریها تأکید دارند و گسترش مسیرهای ارتباطی میتواند سرعت توسعه روابط را افزایش دهد.
استاندارگیلان با بیان اینکه ایجاد و تقویت خطوط پروازی بین استانهای شمالی و کشورهای حوزه خزر یک ضرورت است، گفت: در دوره مسئولیتم در گلستان، پرواز گرگان–آفتابه راهاندازی شد؛ همچنین اکنون پروازهای دوشنبه–مشهد و پروازهای مرتبط با عشقآباد برقرار است و گیلان نیز آمادگی دارد با برنامهریزی، پروازهای رشت به مقاصد منطقهای را توسعه دهد.
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیتهای انرژی و ترانزیتی گیلان، افزود: آمادگی داریم در حوزه تبادل انرژی ازجمله نفت و گازوئیل همکاریهای دوطرفه را گسترش داده و در مقابل، کالاهای مورد نیاز طرف مقابل را از مسیر گیلان تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه راهاندازی شعبه بانکی کشورهای خزر در منطقه آزاد انزلی میتواند مبادلات اقتصادی را تسهیل کند، گفت: بانک ایرانی فعال در مسکو که مطابق قواعد بانکی روسیه فعالیت میکند، آمادگی دارد همکاریهای خود را گسترش دهد و پیشنهاد شده شعبهای در منطقه آزاد انزلی ایجاد شود.
استاندار گیلان، با تأکید بر اینکه این نشست نخستین مرحله از همکاریهای مشترک میان گیلان و ترکمنستان بوده است، خاطرنشان کرد: این دیدار آغازگر برنامههای گستردهتر در مسیر همکاریهای اقتصادی، تجاری و حملونقل میان گیلان و کشورهای حوزه دریای خزر خواهد بود.
اشیر مرادوف استاندار استان بالکان ترکمنستان نیز در این دیدار با تقدیر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و استان گیلان، توسعه همکاریهای استانی در حوزه خزر را ضروری دانست و گفت: استان بالکان و استان گیلان میتوانند در بسیاری از حوزهها ازجمله تجارت، انرژی، حملونقل و گردشگری همکاریهای عملیاتی و هدفمند تعریف کنند.
وی با اشاره به روابط دیرینه مردمان دو کشور، افزود: حضور اقوام مختلف در استانهای شمالی ایران و نزدیکی فرهنگی مردم ترکمنستان با مردم گیلان و گلستان، زمینهساز تقویت ارتباطات انسانی و اقتصادی است، لذا اعتقاد داریم ظرفیتهای بالقوه موجود باید به پروژههای مشترک و قابل اجرا تبدیل شود.