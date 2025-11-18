به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: باید اقدامی علیه اسرائیل صورت گیرد و محکومیت کافی نیست. استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، جنایت و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا همچنان به اسرائیل سلاح می‌فروشند. باید از تمام نفوذ موجود برای دستیابی به راه‌حلی در نوار غزه استفاده شود. تصمیم دیروز شورای امنیت می‌تواند فرصتی باشد و باید از آن استفاده کرد، این تصمیم نقطه آغاز است.