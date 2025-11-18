مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ۳۰ درصد از پروژه‌های حیاتی و ضروری ابلاغی وزارت نیرو در کشور برای گذر از دوره اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵، در حوزه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی امروز _سه‌شنبه بیست‌وهفتم آبان_ در جام رسانه امید در تهران در توصیف وضعیت شبکه برق این شرکت اظهار کرد: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تأمین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را در ۵ درصد مساحت کشور بر عهده دارد و ظرفیت پست و خطوط آن در کشور رتبه دوم است.

وی افزود: شبکه برق خوزستان با خطوط ارتباطی احداث شده، قابلیت انتقال و دریافت برق با برق‌های منطقه‌ای باختر، غرب، اصفهان و فارس دارد و ۲ خط انتقال برق نیز با کشور عراق در اختیار دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه شبکه تحت نظارت این شرکت دومین شبکه پرمصرف در کشور است و نیاز مصرف آن در تابستانی که گذشت، ۱۰۶۶۳ مگاوات بوده، تصریح کرد: بخشی از برق مورد نیاز خوزستان توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین می‌شود که در شرایط خشکسالی این نیروگاه‌ها دچار محدودیت تولید می‌شوند.

اسدی با بیان اینکه در تابستان ۱۴۰۴ با گرمای بی‌سابقه‌ای رو به‌رو بوده است، اظهار کرد: ۴۳ روز از تابستان مذکور دما بالای ۵۰ درجه بوده که نسبت به سال قبل رشدی ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد و همین موضوع نیز باعث رشد مصرف که عمدتاً بار سرمایشی (کولر) شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: بخش خانگی به دلیل شدت گرما در تابستان، ۷۰ درصد برق استان را مصرف می‌کند و ۳۰ درصد آن مربوط به سایر بخش‌ها است، اما در زمستان به دلیل کاهش دما، ۵۰ درصد مصرف مربوط به صنایع، ۳۵ درصد بخش خانگی و ۱۵ درصد مربوط به سایر بخش‌ها است.

اسدی توضیح داد: برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۴ از سوی وزارت نیرو ۳۱ پروژه که معادل ۲۰ درصد پروژه‌های کشور بوده، به برق منطقه‌ای خوزستان ابلاغ شد که حدود ۹۰ درصد آن محقق شد.

وی عنوان کرد: برای تابستان ۱۴۰۵ نیز روند توسعه و بهینه‌سازی شبکه با قدرت تمام در جریان است و معادل ۳۰ درصد پروژه‌های حیاتی و ضروری کشور ابلاغی وزارت نیرو مربوط به این شرکت است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: در مجموع، ۶۴ پروژه حیاتی و ضروری در شبکه این شرکت در دست اجرا است که نشانی از گستردگی و اهمیت شبکه برق خوزستان است.

اسدی با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های پاک، گفت: از ۴۰ نیروگاهی که در کشور صدور موافقت اصولی شده ۴ نیروگاه که هر کدام بیشتر از ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دارد، مربوط به خوزستان است و ۷ ساخت گاه نیز برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده و روند احداث آن در جریان است.

وی گفت: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان به دلیل انجام اصولی وظایف محوله، چهار سال متوالی رتبه اول جشنواره شهید رجایی خوزستان را کسب کرده است.