به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر در دیدار با مسئول پایانه مرزی حاج عمران عراق با اشاره به سیاست رئیس جمهور برای افزایش اختیارات استانداری‌ها این موضوع را فرصتی مناسب برای استفاده از این فضا و تسریع در ارتقای تجاری هر دو طرف و رویه‌ای منظم برای توسعه منطقه در سریع‌ترین زمان ممکن دانست.

لقمان خسروپور، با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برتوسعه تجارت و استفاده از ظرفیت حداکثری مرزها، حمایت از توسعه واردات کالا‌های کولبری و تعاملات دو طرف و تسریع در فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای از بین بردن مشکلات را در توسعه روابط مهم خواند.

مسئول گمرک حاج عمران هم در این دیدارگفت: با نهایی شدن این توافقات با توجه به روابط دیرینه ایران و اقلیم کردستان مستلزم رویه رسمی‌تر است چنانچه در چهارچوب رویه کولبری در ماه‌های گذشته بالغ بر ۵۰ میلیون دلار کالا از این مرز صادر شده که توسعه دوجانبه را به دنبال داشته است.

مسعود باتلی افزود: رفت و آمد بیش از ۶۰ هزار کولبر کار سختی است و اگر معیار‌های بین المللی این موضوع را تعیین کند اقلیم و بویژه گمرک از این موضوع استقبال می‌کند.

باتلی، ضمن اشاره به شعار بین الملی، مرز‌های سیاسی ما را از هم جدا می‌کند ولی پایانه‌ها ما را بهم نزدیک، افزود: پایانه‌ها در ایجاد شغل و معیشت دو طرف مهم هستند و ما سعی می‌کنیم نهایت استفاده را از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.

وی، ارتباط قوی بازرگانی، گردشگری و تجاری را در گرو همکاری متقابل هر دو طرف دانست و گفت: تجارت و ارتباط، منافع دو طرف را به دنبال دارد و توازن برای مرزنشینان با قوانین ایجاد شده باید برای هر دو طرف تأثیر گذار و فرصتی مناسب برای هر دوطرف باشد.

همکاری برای رفع مشکلات موجود بویژه ازدحام جمعیت مرزنشینان در پایانه‌ها، میزان کالای تحت عنوان مسافری و رفع محدودیت‌های لازم، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در تردد مسافرین، کولبران و مرزنشینان برابر یک چهارچوب قانونی متقابل و برابر، ایجاد یک بازارچه مرزی مشترک و ارائه‌ی پیشنهاداتی در این خصوص از جمله موارد مورد اشاره مقامات هر دوطرف در این دیدار بود.