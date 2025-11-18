پخش زنده
امروز: -
یگان حفاظت منابع طبیعی مهریز در یک عملیات موفق، محمولهای بزرگ شامل بیش از ۱۴ تن خاک زغال غیرمجاز را کشف و توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز از کشف و ضبط یک محموله بزرگ خاک زغال غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
علی دهقان با اعلام این مطلب گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی مهریز در جریان یک عملیات میدانی موفق شد محمولهای به وزن ۱۴ هزار و ۱۱۰ کیلوگرم خاک زغال (ضایعات زغال) را شناسایی و توقیف کند.
وی افزود: این اقدام در راستای مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی و جلوگیری از بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی انجام شده است.
دهقان بیان کرد: که برداشت و حمل خاک زغال بدون مجوز، موجب تخریب جنگلها و مراتع و برهمزدن تعادل اکولوژیک منطقه میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی مهریز ضمن قدردانی از همکاری مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی، گفت: برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با متخلفان، در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و این اداره هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه برداشت یا حمل محصولات جنگلی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.