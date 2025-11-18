مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: علت اختلال و کندی اینترنت، مشکل کلادفلر و قطعی گسترده در خارج از کشور در ارمنستان داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از صبح امروز کاربران و کارشناسان فنی از اختلال و کندی اینترنت در بخش‌هایی از کشور خبر می‌دهند.

بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در واکنش به این گزارش‌ها بروز مشکل در شبکه را تأیید کرد و گفت: لطفاً به گیرنده‌هایتان دست نزنید، هم کلادفلر مشکل دارد و هم قطعی گسترده در خارج از کشور در ارمنستان داریم.

اختلال جهانی کلادفلر از هفته گذشته

هفته گذشته نیز مدیرعامل زیرساخت درباره کندی و اختلال برخی سرویس‌ها توضیح داده بود.

وی در پاسخ به یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هیچ اختلالی در شبکه داخلی زیرساخت وجود ندارد و علت مشکل، کاهش کیفیت ترافیک جهانی کلادفلر Cloudflare بوده است.