در بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از طرح‌های مسکن صدرا، اعلام شد طرح ۳۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در بازدید اخیر خود از طرح های نهضت ملی مسکن در شهر جدید صدرا از ارتقای محسوس سرعت اجرایی طرح‌ها در سال جاری خبر داد.

وی مهم‌ترین طرح بازدید شده را طرح ۳۲۰ واحدی «تابناک» عنوان کرد که با پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد، برای افتتاح در دهه فجر آماده می‌شود و عملیات محوطه‌سازی و تکمیل انشعابات آن به‌صورت فوری در حال پیگیری است.

ملکی اعلام کرد مشکلات مربوط به صدور پروانه برای تمامی ۱۷۳۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در صدرا رفع شده و مشارکت مدنی حدود ۱۴۳۰۰ واحد نیز نهایی شده است.

او افزود: این پیشرفت‌ها زمینه را برای شتاب‌گیری عملیات فونداسیون، اسکلت و سفت‌کاری طرح‌ها فراهم خواهد کرد.

معاون وزیر تأکید کرد: هدف مشترک تمام دستگاه‌ها، تحویل واحدهایی با کیفیت مناسب و محیطی مطلوب برای سکونت متقاضیان است.

در ادامه این برنامه، مسئولان از سایر طرح‌های توسعه شهری شامل محل بیمارستان پیوند اعضا، سایت دانشگاه صنعتی و مصلی آینده شهر نیز بازدید کردند.