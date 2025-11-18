به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت محمد حسین عمادی و احمد تقوی به ترتیب مدیر و مربی باشگاه فجر سپاسی هرکدام به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل رفتار غیر ورزشی در مسابقه مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته نهم) صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم برائت نسبت به باشگاه ستارگان آبی رامهرمز و بازیکن به نام ماهان فرج الهی به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز در بازی دو تیم از سری مسابقات لیگ یک امید کشور صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده تحقیقات به عمل آمده و پاسخ استعلامات واصله از مراجع مربوطه و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف مؤسسه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار توقف رسیدگی به لحاظ عدم رعایت مفاد ماده ۹۰ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ در طرح شکایت در مهلت ۲۴ ساعته صادر گردیده است با این توضیح که حسب محتویات پرونده و دادنامه صادره مسابقه دو تیم نفت مسجد سلیمان و باشگاه هور اسپورارومیه در برگزار و شکایت باشگاه تجدیدنظرخواه بنا به اعلام سازمان لیگ فوتبال و خارج از مهلت مقرر قانونی ثبت گردیده است بنابراین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.