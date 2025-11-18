رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل از آغاز اجرای طرح «نبض امید» در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت باروری و افزایش آگاهی بانوان درباره وضعیت ذخیره تخمدانی آنها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسام رسولی با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: طرح «نبض امید» شامل برنامه‌های غربالگری ویژه بانوان مجرد و متأهل است و با تمرکز بر سلامت باروری، پیشگیری از ناباروری و ارائه روش‌های نوین ذخیره‌سازی تخمک و جنین برای باروری در آینده اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، بانوان علاوه بر سونوگرافی و ویزیت توسط متخصصان برجسته باروری استان، از مشاوره‌های روانشناسی و تغذیه بهره‌مند خواهند شد تا بتوانند با اطلاع کامل، برای سلامت باروری خود برنامه‌ریزی کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل با اشاره به انجام آزمایش آنتی‌مولرین هورمون (AMH) گفت: این آزمایش یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای سنجش ذخیره تخمدانی و برنامه‌ریزی باروری آینده بانوان است.

رسولی همچنین خدمات جانبی طرح را شامل تعیین نقشه راه باروری خانواده، مشاوره درباره ناباروری، بررسی عوامل خطر کاهش ذخیره تخمدانی و ارائه راهکار‌های علمی برای بهبود سلامت باروری ذکر کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این غربالگری به مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی اردبیل واقع در پشت استانداری، خیابان دادگستری، روبروی شرکت برق مراجعه کنند یا برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۴۵۳۳۲۶۱۲۲۵ تماس حاصل نمایند.