به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مراسم گرامیداشت یادواره شهدای امنیت شهرستان آزادشهر و سالگرد شهادت سردار حاج جواد حاجی خداکرم در آزادشهر با حضور پیشکسوتان فراجا خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام یداللهغلامی مسؤل اسبق عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران، و حضور سردار عرب سرخی نماینده مجمع کانون بازنشستگان فراجا کشور و برادر سردار شهید جواد حاجی خداکرم برگزار شد .

حجت الاسلام غلامی با تجلیل از ایثار و فداکاری شهیدان نیروی انتظامی، شهیدان را چراغ راه جامعه و اسوه‌های بصیرت و مقاومت دانست و گفت: شهیدان نیروی انتظامی سربازان گمنام امنیت و آسایش مردم و مقتدایان راستین ایثار و استقامت هستند.