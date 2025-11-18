به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزایی نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مدیران، معلمان، خیرین و دانش‌آموزان، مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا (سلام‌الله‌علیها) در شهرستان تکاب با مشارکت بنیاد علوی افتتاح شد.

این مدرسه جدید بخشی از طرح‌های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی در جهت تحقق عدالت تربیتی در جنوب استان به شمار می‌رود و با استاندارد‌های کامل آموزشی افتتاح شد.

در این آیین، علی‌اکبر صمیمی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش بنیاد علوی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه آموزش گفت: یکی از اولویت‌های مهم دولت در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی است، ما معتقدیم آموزش کیفی زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های فیزیکی و امکانات آموزشی در همه مناطق به‌صورت عادلانه در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد. امروز آموزش‌وپرورش مأموریت دارد که امید، عدالت و نشاط را به کلاس‌های درس بازگرداند.

وی با بیان آمار ساخت‌وساز‌های در دست اجرا، افزود: در موضوع سرانه فضا‌های آموزشی، استان همچنان با کمبود پنج‌هزار کلاس درس مواجه است. با این حال خوشبختانه امسال ۱۵۹۶ کلاس درس در قالب ۲۷۸ پروژه در حال ساخت است که تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهیم رساند. این حرکت، گامی بلند در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم تمام مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز را در سطح استان ریشه‌کن کنیم و در ادامه نیز ۱۷ مدرسه سنگی تا پایان اسفندماه برچیده خواهند شد. این تحول، نتیجه عزم و برنامه‌ریزی دولت چهاردهم در ارتقاء شأن دانش‌آموزان مناطق محروم است.

صمیمی در ادامه سخنان خود، بر اهمیت عدالت در کیفیت آموزشی تأکید کرد و گفت: عدالت فقط در ساختمان و تجهیزات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه عدالت در کیفیت آموزشی، محور دوم دولت چهاردهم است. کیفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدارس در همه مناطق باید هم‌تراز باشد. برای این منظور، دوره‌های ویژه ارتقای مهارت حرفه‌ای معلمان، بازآموزی روش‌های نوین تدریس و به‌روزرسانی محتوای آموزشی در دستور کار ما قرار دارد تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از استان احساس فاصله نکند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به اهمیت تربیت اجتماعی دانش‌آموزان در قالب برنامه «نماد» گفت: موضوع نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) از مهم‌ترین اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت در ابعاد پرورشی و اجتماعی است. امروز "میز نماد" مطالبه اصلی ما از مدیران مدارس است تا در مسیر حمایت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و هدایت عاطفی و فرهنگی دانش‌آموزان فعال‌تر عمل کنند.

وی بخش پایانی سخنان خود را به موضوع حجاب و هویت دانش‌آموزان اختصاص داد و تأکید کرد: مسئله حجاب و عفاف دانش‌آموزان مورد هدف تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته است و وظیفه ماست که با تبیین آگاهانه و تربیت دینی صحیح، نسل جوان را در برابر این هجمه‌ها مصون کنیم. راه حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) چراغ مسیر امروز همه ماست؛ مدرسه‌ای که به نام ایشان مزین است باید پرچم‌دار ایمان، دانش و حیا در جامعه باشد.

مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه زهرا (س) تکاب با زیربنایی استاندارد و امکانات آموزشی کامل، زمینه تحصیل ده‌ها دانش‌آموز را فراهم کرده و افتتاح آن گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف عدالت آموزشی و توسعه فرهنگی و تربیتی در جنوب آذربایجان غربی به شمار می‌رود.