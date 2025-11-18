به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان همزمان با هفته جهانی آگاهی‌بخشی درباره مقاومت آنتی‌بیوتیکی (۲۷ آبان تا ۳ آذر) گفت: آنتی بیوتیک‌ها از طریق کشتن میکروب‌ها یا توقف تکثیر آنها با عوامل بیماری زا مقابله می‌کنند. آنتی بیوتیک‌ها علیه بیماری‌های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفلوانزا تاثیری ندارند.

دکتر جواد قاسمیان افزود: آنتی بیوتیک‌ها (یا در اصطلاح عموم چرک خشک کن ها) در بین دارو‌های امروزی، بیشترین دارو‌های تجویزی هستند. آنتی بیوتیک‌ها از طریق کشتن میکروب‌ها یا توقف تکثیر آنها با عوامل بیماری زا مقابله می‌کنند. امروزه بیش از ۱۰۰ آنتی بیوتیک مختلف وجود دارد که پزشک برای درمان ناراحتی‌های کوچک تا عفونت‌های تهدیدکننده حیات از آنها استفاده می‌کند، ولیکن اگر نابجا مصرف شوند بسیار خطرناک خواهند بود. با شناخت اهمیت مصرف بجا و نابجای آنتی بیوتیکها، شما می‌توانید به سلامتی خود و خانواده خود کمک کنید.





دکتر قاسمیان با اشاره به مصرف خود سرانه دارو‌های آنتی بیوتیک در لرستان گفت: گرچه برخی آنتی بیوتیک‌ها علیه انواع گسترده‌ای از عفونت‌ها مؤثر هستند، مهم است که بدانیم هر آنتی بیوتیکی نمی‌تواند تمام عفونت‌ها را درمان کند و نیز آنها فقط علیه عفونت‌هایی بکار می‌روند که باکتریها، قارچ‌ها و انگل‌های بیماری زا بوجود آورده باشند و علیه بیماری‌های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا تاثیری ندارند.