مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بر نقش بنیادین معلم در تحول نظام تعلیم و تربیت در مسیر توسعه ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشست مدیران مدارس و سرگروههای آموزشی شهرستان تکاب که با حضور علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین محمد میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، و مدیران مدارس برگزار شد، صمیمی بر جایگاه آموزش و پرورش بهعنوان زیربنای توسعه و هویت ملی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: هر جامعهای که به بالندگی و اعتلا در بخشهای مختلف دست یافته است، بیتردید به نظام تعلیم و تربیت، توجه کافی و برنامهریزیشده داشته است؛ کشوری توسعهیافته است که آموزش و پرورش قوی، معلم باانگیزه و نظام تربیتی هدفمند داشته باشد. ما نیز اگر خواهان پیشرفت در تمامی عرصهها هستیم، باید محور برنامههای خود را بر آموزش و پرورش متکی بدانیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به رویکرد کلان حاکمیت در تقویت آموزش گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تدابیر حکیمانه رئیسجمهور فرزانه، علیرغم همه فشارها و حملات فرهنگی دشمنان، نگاه ویژه و عمیقی به جامعه آموزش و پرورش دارد، امروز اولویت اصلی نظام و دولت، حل مشکلات و پیگیری مستمر برنامههای مرتبط با تعلیم و تربیت است؛ چرا که تربیت نسل آگاه، متعهد و توانمند، سنگ بنای اقتدار کشور است.
صمیمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در توسعه پایدار آموزشی اشاره کرد و افزود: مردم صاحب این انقلاب و کشور هستندو همانگونه که در عرصههای مختلف حضور داشتهاند، مشارکت آنان در امر آموزش و ساخت فضاهای آموزشی نیز حیاتی است، ما انتظار داریم خیرین، خانوادهها و نهادهای مردمی بیش از پیش برای توسعه زیرساختهای آموزشی در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند. مدرسهسازی، آیندهسازی است.
وی با تأکید بر جایگاه اساسی معلمان در مسیر پیشرفت کشور گفت:
معلم رکن اصلی توسعه در جامعه است و باید بدون دغدغه و با آرامش خاطر در کلاس درس حاضر شود؛ همه ارکان جامعه، از رأس تا صف، باید به فکر رفع مشکلات معلمان باشند، زیرا هیچ جامعهای بدون معلم قدرتمند، رشد و پویایی نخواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی «کیفیت آموزشی و عدالت در برقراری این کیفیت» را خط قرمز آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: ما وظیفه داریم عدالت آموزشی را نه فقط در توزیع امکانات، بلکه در تحقق کیفیت برابر برای همه دانشآموزان دنبال کنیم. باید تلاش کنیم تا در شاخصهای آموزشی، فرهنگی و مهارتی به جایگاه واقعی استان دست یابیم. هیچ منطقهای نباید بهدلیل شرایط جغرافیایی یا اقتصادی از حق آموزش باکیفیت محروم بماند.
صمیمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای انسانی و جغرافیایی این شهرستان گفت: تکاب منطقه محروم نیست، بلکه دارای ظرفیتها و پتانسیلهای غنی و ارزشمند انسانی، فرهنگی و طبیعی است. این شهرستان میتواند در محور توسعه استان قرار گیرد، اگر با نگاه امیدوارانه و همدلانه برای رشد آن تلاش کنیم. ما باید باور کنیم که خودمان باید این شهر و این استان را بسازیم، با عزم جمعی، کار کارشناسی و ایمان به توان داخلی.
این جلسه با هدف بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت نقش راهبری مدیران مدارس و بهبود شاخصهای عدالت آموزشی در شهرستان تکاب برگزار شد و با تأکید مجدد مدیرکل بر «تحول کیفی در آموزش و تعالی نقش فرهنگی مدارس» به پایان رسید.