

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه شنبه در فینال رقابت های چهارجانبه العین در ورزشگاه هزاء بن زائد العین به مصاف همدیگر می‌روند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع این دیدار وارد میدان کند:

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، مجید حسینی، شجاع خلیل زاده، میلاد محمدی، سعید عزت الهی، سامان قدوس، مهدی هاشم نژاد، مهدی طارمی، امیرحسین حسین زاده و علی علیپور.