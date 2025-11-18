به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت‌حیدریه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۷۱ گروه جهادی با حضور حدود چهار هزار جهادگر سازماندهی شده و در مجموع ۴۶ هزار نفر روز خدمت جهادی در حوزه‌های عمرانی، آموزشی و فرهنگی ارائه شده است.

سرهنگ علی یعقوبیان با اشاره به اجرای ۲۲۱ طرح در سطح شهرستان افزود: این طرح شامل احیای قنوات، ساخت و مرمت مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم، منازل مسکونی و همچنین اقدام در حوزه مدارس به‌ویژه توسط بسیج دانش‌آموزی در تابستان بوده که مجموعاً سه میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت ۱۲۷ سری جهیزیه رایگان که ۹ قلم آن کالای ایرانی بوده میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده و بیش از ۱۶۰۰ مورد لوازم خانگی شامل بخاری، جاروبرقی، اجاق‌گاز و یخچال به ارزش ۱۲ میلیارد تومان نیز به‌صورت موردی اهدا شده است.

سرهنگ یعقوبیان گفت: با کمک خیران، از سال گذشته تاکنون ۱۹ زندانی جرائم غیرعمد با اعتباری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. همچنین ۱۹ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با ۶۵۰ غرفه عمدتاً ویژه زنان سرپرست و بدسرپرست برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه محرومیت‌زدایی اقتصادی نیز ۱۷۳ نفر از تسهیلات اشتغال قرض‌الحسنه به ارزش ۳۱ میلیارد تومان بهره‌مند شده‌اند و ۷۵ صندوق قرض‌الحسنه مردمی با ظرفیت ۲۸۵۰ عضو سازماندهی شده است.

وی توجه به موضوع اصلاح الگوی مصرف را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: برای پنج هزار نفر در زمینه مدیریت مصرف آب، برق و گاز دوره‌های آموزشی برگزار شده و این روند با همکاری ادارات خدمات‌رسان ادامه دارد.

سرهنگ یعقوبیان گفت: برای اجرای ۳۲ طرح جدید با همکاری بسیج سازندگی استان برنامه‌ریزی شده است این طرح ها شامل طرح‌هایی در حوزه گلزار شهدا، جاده‌های بین‌مزارع، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت است.

وی همچنین به فعالیت‌های علمی اشاره کرد و افزود: برای نخستین‌بار پایگاه علمی نخبه‌پرور شهید کاظمی آشتیانی در شهرستان راه‌اندازی شده که تاکنون ۴۳ دانش‌آموز مستعد به‌ ویژه افراد کم‌برخوردار تحت پوشش آموزشی قرار گرفته و نیمی از آنان در مدارس تیزهوشان پذیرفته شده‌اند.

وی ادامه داد: در این پایگاه از طرح‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های حوزه علوم انسانی و دانش‌بنیان حمایت می‌شود و اعتبارات بلاعوض ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی پس از تأیید معاونت پژوهش سپاه امام رضا (ع) پرداخت خواهد شد.

سرهنگ یعقوبیان همچنین از اجرای طرح امام صادق (ع) برای حمایت از مخترعان و نخبگان دانش‌آموزی خبر داد و گفت: به افراد تأییدشده تا ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی در پایان توجه به ورزش را از اولویت‌های بسیج دانست و افزود: در تربت‌حیدریه ۱۰ فضای ورزشی فعال در اختیار مردم قرار دارد که روزانه حدود هزار نفر و در تابستان تا دو هزار نفر از زمین چمن و سالن‌ها استفاده می‌کنند.