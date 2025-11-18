به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی امشب در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۴ اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده نشان نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت.



احمدی وفا در این دیدار مقابل نیهات ممدلی قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت و صاحب نشان برنز شد.





