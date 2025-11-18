پخش زنده
معاون سیاسی سپاه پاسداران : افزایش توانمندیها و بهروز شدن مأموریت مقدس جهاد تبیین ؛سنگر اصلی مقابله با جنگ شناختی دشمن است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سردار یدالله جوانی،در سومین نشست علمی تخصصی مسئولان سیاسی سپاه که به میزبانی استان کرمان و در آستانه هفته مقاومت برگزار شد، اعلام شد:: نشست تخصصی کشوری معاونان و مدیران سیاسی سپاه امسال برای ارتقای توانمندیها و همافزایی در حوزه جهاد تبیین برگزار میشود.
معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به مأموریت اصلی سپاه گفت: یکی از دلایل موفقیت سپاه، بصیرت، آگاهی، دشمنشناسی و فتنهشناسی سپاه است که همواره بهموقع توطئههای دشمن را شناسایی کرده و در برابر آن ایستاده است.
وی افزود: سپاه با تکیه بر بسیج، که همان مردم هستند، از انقلاب پاسداری کرده و اگر انقلاب تاکنون ماندگار مانده و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با دفاعی مقتدرانه ایستادگی کرده، این دفاع مبتنی بر شناخت، آگاهی و بصیرت بوده است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران با تأکید بر نقش معاونتهای سیاسی سپاه گفت: وظیفه این معاونتها بصیرتافزایی، پاسخ به شبهات و روشنگری در قالب جهاد تبیین است وبا توجه به گستردگی شبکه هادیان سیاسی و جهادگران تبیین در بسیج، که ارتباط مستقیم با نسل جوان و اقشار مختلف جامعه دارند، برگزاری چنین نشستهایی زمینهساز پوشش آحاد جامعه در مسیر جهاد تبیین خواهد بود.
سردار جوانی با اشاره به پیچیدگی جنگ شناختی دشمن تصریح کرد: : دشمن تصور میکند تنها از طریق جنگ نرم و شناختی میتواند به اهداف خود برسد. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تصور داشت که با شلیک اولین موشکها، مردم به خیابانها آمده و در کنار دشمن قرار میگیرند؛ زیرا گمان میکرد اقداماتش در جنگ نرم میتواند ملت را فریب دهد. اما هدف اصلی دشمن فریب است و کسانی که در برابر آن ایستادگی میکنند، جهادگران تبیین هستند.