بر اثر حادثه برق گرفتگی یک نفر در محور رامشیر به اهواز مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رامهرمز گفت: در ساعت ۱۱:۴۹ امروز سه شنبه ۲۷ آبان پس از اعلام مردمی مبنی بر وقوع حادثه برق‌گرفتگی در محدوده پایگاه امداد جاده‌ای مشراگه، امدادگران این جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد ابوالفارسی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه، با انجام ارزیابی اولیه و اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدوم را تثبیت کرده و برای ادامه روند درمان، وی را با آمبولانس هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل کردند.