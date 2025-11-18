پخش زنده
واژگونی بونکر سیمان در بلوار توس، این حادثه به شبکه فاضلاب شهری خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: آتش پاد دوم حسن نجمی با بیان اینکه این حادثه ساعت ۱۴:۴۰ سه شنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴) در بلوار توس به وقوع پیوست.
وی افزود: واژگونی بونکر حامل سیمان به دلیل وزن زیاد موجب آسیب به لولهکشی فاضلاب شهری ونشست زمین شده است.
وی ادامه داد: بلافاصله آتشنشانان ایستگاههای ۱ و ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند و در حال حاضر مشغول ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات لازم هستند.
نجمی گفت: آتش نشانان در حال حاضر به کمک پلیس راهور وضعیت ترافیکی را ساماندهی کردند و با انجام اقدامات پیشگیرانه از گسترش خسارات جلوگیری کردند.
وی افزود: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و بررسی دقیق علت حادثه و برآورد خسارات وارده ادامه دارد.