واژگونی بونکر سیمان در بلوار توس و خسارت به شبکه فاضلاب شهری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش پاد دوم حسن نجمی با بیان اینکه این حادثه ساعت ۱۴:۴۰ سه شنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴) در بلوار توس به وقوع پیوست.

وی افزود: واژگونی بونکر حامل سیمان به دلیل وزن زیاد موجب آسیب به لوله‌کشی فاضلاب شهری ونشست زمین شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱ و ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند و در حال حاضر مشغول ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات لازم هستند.

نجمی گفت: آتش نشانان در حال حاضر به کمک پلیس راهور وضعیت ترافیکی را ساماندهی کردند و با انجام اقدامات پیشگیرانه از گسترش خسارات جلوگیری کردند.

وی افزود: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و بررسی دقیق علت حادثه و برآورد خسارات وارده ادامه دارد.