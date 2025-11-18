به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: پس از وقوع تیراندازی در مراسم عروسی در یکی از محلات ماهشهر و نارضایتی ساکنان، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان تیراندازی در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران کلانتری ۱۱ طی هماهنگی با مرجع قضائی، یکی از متهمان را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اعزام کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متهم دستگیر‌شده، تصریح کرد: برابر دستور مقام قضایی، این فرد تحت نظر قرار گرفته است، تلاش برای شناسایی سایر عاملان تیراندازی و کشف سلاح به‌کار رفته، در دستور کار مأموران پلیس قرار دارد و نتیجه اقدامات بعدی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرهنگ خوشناموند تأکید کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.