به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این دفتر با هدف حمایت هدفمند از شاعران، نویسندگان و فعالان حوزه زبان و ادبیات فارسی، ارتقای جایگاه شعر و ادبیات در جامعه و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تخصصی این حوزه در سطح ملّی و بین‌المللی آغاز به کار خواهد کرد.

مراسم رسمی آغاز به کار «دفتر ادبیات، شعر و زبان فارسی» معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در دیدار وزیر فرهنگ با شاعران و اهالی قلم، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار گفت: جای این دفتر در ساختار حاکمیت برای پرداختن به موضوع زبان و ادبیات فارسی خالی بود؛ از این رو با وجودی که بحث چابک سازی در وزارت ارشاد در اولویت بود، تلاش کردیم بخش‌هایی را ادغام کنیم تا دفتر زبان فارسی را در ساختار وزارت ارشاد بگنجانیم.



در این دیدار که به بهانه هفته کتاب برگزار شد، جمعی از شاعران، نویسندگان و شاعران حضور داشتند.