شروع هفته مبارزه با اعتیاد با محوریت خانواده و مدرسه
یازدهمین دوره، هفته مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر با شعار «خانواده آگاه، مدرسه پویا و جامعه همدل» با نواخته شدن زنگ نمادین در اداره امور تربیتی استان ایلام آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «مسعود نظرزاده» رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزشوپرورش استان ایلام، هدف از اجرای این دوره را ارتقای آگاهی، توانمندسازی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر عنوان کرد و افزود: این برنامهها در سطح شهرستان ایلام با مشارکت فعال همیاران و مشاوران اجرا میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای مختلف این هفته بیان کرد: برگزاری اردوی دانشآموزی، احیای کانونهای یاریگران و راهاندازی خانه یاریگران از جمله برنامههای پیشبینی شده در طول هفته است.
نظرزاده ادامه داد: ارائه آموزشهای ارزشیابی برای خانوادهها و دانشآموزان به صورت حضوری و مجازی نیز از برنامههای این هفته است که از ۲۲ تا ۲۸ ماه جاری برگزار خواهد شد.