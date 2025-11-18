پس از انعکاس گزارش‌هایی درباره آلودگی هوای قم، رئیس کل دادگستری از کوره‌های آجرپزی اطراف جمکران و کانال‌های فاضلاب انتهای رودخانه قمرود بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان، به همراه جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، از کوره‌های آجرپزی اطراف جمکران و همچنین کانال‌های فاضلاب انتهای رودخانه قمرود در حریم شهر قم بازدید کرد.

این بازدید میدانی در پی انعکاس گزارش‌های متعدد درباره آلودگی هوای قم به دادگستری و پس از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت مسائل زیست‌محیطی انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، در حین این بازدید گفت: دو کانون اصلی مورد بررسی، کوره‌های آجرپزی اطراف مسجد مقدس جمکران و نیز رهاسازی فاضلاب در رودخانه قمرود و استفاده از آن برای کشت و زرع بوده است.

وی در پایان با اطمینان‌بخشی به شهروندان گفت: مردم مطمئن باشند که دادگستری به صورت مستقیم پای کار ایستاده و تأمین امنیت و سلامت آنان در اولویت قرار دارد.