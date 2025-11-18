پاسداشت زبان فارسی، به معنای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در برابر چالش‌های جهانی، هویت ایرانی-اسلامی را حفظ و تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، زبان فارسی به‌عنوان میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی، نقشی اساسی در شکل‌گیری هویت ملی و انسجام اجتماعی ایرانیان دارد. کارشناسان فرهنگی تأکید می‌کنند که پاسداشت این زبان، تنها یک وظیفه ادبی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ پیوندهای اجتماعی و انتقال مفاهیم دینی، تاریخی و علمی به نسل‌های آینده است.

زبان فارسی با پیشینه‌ای هزارساله، حامل آثار فاخر ادبی و هنری بزرگان چون فردوسی، حافظ و سعدی است و امروز نیز می‌تواند در عرصه بین‌المللی به‌عنوان زبان فرهنگ و تمدن معرفی شود. مسئولان فرهنگی کشور بر ضرورت توجه به آموزش صحیح فارسی در مدارس، تولید آثار هنری و رسانه‌ای فاخر و مقابله با آسیب‌های زبانی ناشی از نفوذ واژگان بیگانه تأکید دارند.

پاسداشت زبان فارسی، به معنای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در برابر چالش‌های جهانی، هویت ایرانی-اسلامی را حفظ و تقویت کند.