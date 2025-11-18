به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده مبل فروشی برای تقلب و ضرر و زیان وارده در فروش مبل و میزغذاخوری به میزان ۵۳۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به قبول کالای معیوب و استرداد وجه واریزی به شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از فروشگاه مبل کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند