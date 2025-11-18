مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: برای تجهیز مراکز و حوزه‌های آزمون مدارس به دستگاه‌های تکثیر و برق اضطراری به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی در شورای آموزش و پرورش از وجود هزار و ۷۰۰ کلاس بالای ۳۵ دانش آموز در شهر همدان خبر داد و افزود: شاید در سال تحصیلی آینده برخی از مدارس شهر همدان ۳ نوبته شود.

او همچنین با اشاره به کمبود بیش از ۱۸ هزار معلم در استان و کمبود خوابگاه دانشجویی، تصریح کرد: برای تامین شیر رایگان مدارس، با توجه به تغییر قیمت به اعتبار نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: پارسال رتبه ۱۲ کشور را در میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم داشتیم، که امسال به رتبه ۱۱ ارتقاء یافته‌ایم.

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه سال آینده باید ۲۰ مدرسه حیاط طیبه در همدان داشته باشیم، گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح نیاز است.

در این نشست تصویب شد، ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو، ساخت خوابگاه دانشجویی در پردیس دخترانه شهید باهنر همدان آغاز شود.

همچنین مصوب شد؛ دبیرستان ریحانه النبی و هنرستان فنی و حرفه‌ای امام خمینی کبودراهنگ شبانه روزی شوند.