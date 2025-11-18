به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان در اجرای برخورد با صنوف متخلف، ۱۵واحد صنفی را به علت بی‌توجهی به مقررات مربوطه طی ماه جاری مهرو موم کردند .

در این اقدام ، مأموران اداره نظارت بر اماکن با هدف ارتقای نظم اقتصادی و صنفی از ۶۳ واحد مختلف در سطح شهرستان بازدید کردند. در جریان این بازرسی‌ها پس از ارائه تذکرات لازم، با هماهنگی مرجع قضائی ۱۵ واحد متخلف به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی تعطیل و مهرو موم شد.

افزون بر این، پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش‌های خود را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا به‌سرعت رسیدگی شود.