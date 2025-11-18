پخش زنده
کارشناس هواشناسی از تداوم جو پایدار و کاهش کیفیت هوا تا یک هفته آینده در مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی استان مازندران از بارشهای نسبتاً خوب در برخی مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
شعبانپور گفت: از دوشنبه شب تا صبح امروز سه شنبه بیشترین میزان بارش باران از بابلسر به میزان ۲۴ میلیمتر، کیاکلا ۲۳ میلیمتر و بورخانی سوادکوه شمالی و تلوک قائم شهر به میزان ۲۱ میلیمتر گزارش شد.
کارشناس هواشناسی از تداوم جو پایدار و کاهش کیفیت هوا در روزهای آینده در استان مازندران خبر داد.
شعبانپور گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد از امروز سهشنبه تا یک هفته آینده جو استان پایدار و روزهای بدون بارش همراه با افزایش نسبی دما را در استان خواهیم داشت.
وی هشدار داد: به علت پایداری هوا، انتظار کاهش کیفیت هوا را داریم و از شهروندان میخواهیم در تولید آلایندهها و حفظ سلامتی خود توجه لازم را داشته باشند و از آتش زدن مواد زائد و کاه و کلش به طور جدی خودداری کنند.
شعبانپور در مورد وضعیت دریا گفت: دریای مازندران امشب و فردا موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.