رئیس کل دادگستری استان یزد: در حوزه محیط زیست و آب با احدی شوخی و تعارف نداریم و قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در جمع خبرنگاران، تبیین حق را زمینه‌ساز درک بهتر حقیقت دانست و از رسانه‌ها به‌عنوان «زبان گویای حق و عدالت» یاد کرد.

حجت‌الاسلام طهماسـبی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های قوه قضاییه، برنامه‌محور شدن دستگاه قضا است افزود: در حال حاضر ۲۷ قاضی و حدود هزار نیروی اداری در دادگستری استان یزد فعالیت دارند و تلاش مجموعه بر ارائه خدمات دقیق، سریع و همراه با عدالت است.

طهماسـبی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش پرونده‌های حقوقی در استان یزد خبر داد و گفت: همکاران ما در حال بررسی و تحلیل دلایل این رشد هستند تا بر اساس آن تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ شود.

وی بر ضرورت تقویت نهاد‌های داوری در قرارداد‌ها و اختلافات مردمی تأکید و بیان کرد: برای کاهش دعاوی حقوقی باید فرهنگ‌سازی شود تا روحیه گذشت، صلح و سازش در جامعه تقویت شود.

برخورد قاطع دستگاه قضا با متخلفان حوزه محیط زیست

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت موضوعات محیط زیستی و بحران گفت: در حوزه محیط زیست و آب با احدی شوخی و تعارف نداریم و علی‌رغم برخی محدودیت‌های ابزاری، با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کنیم.

تحلیف اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات استان

در ادامه این نشست، آیین تحلیف دوره جدید هیأت منصفه مطبوعات استان یزد برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان اعضای جدید معرفی و با حضور رئیس کل دادگستری سوگند یاد کردند:

دشتی‌پور (نماینده کشاورزان)

محرابی (نماینده هنرمندان)

جعفری (نماینده وکلا)

عاصی (نماینده اساتید)

پرنیان (نماینده روحانیون)

اکبری (نماینده پزشکان)

خواجه رضایی (نماینده مهندسین)

فرزانیان (نماینده روزنامه‌ها)

ملکوتیان (نماینده دبیران)

جعفری (نماینده اصناف)

دهقان بنادکی (نماینده بسیجیان)

دهقانی اشکذری (نماینده کارگران)

استادی مهرجردی (نماینده کارمندان)

اعلام زمان برگزاری جشنواره عدلیه و رسانه

در پایان نشست اعلام شد که سومین جشنواره عدلیه و رسانه در مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و آخرین مهلت ارسال آثار، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ADLIEHYAZD.IR مراجعه کنند.