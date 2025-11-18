مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چرداول با اشاره به تقویت پوشش گیاهی و بهره‌وری کشاورزی با اجرای طرح‌های آبخیزداری گفت: چهار سازه سنگی‌ ـ‌ ملاتی در این شهرستان احداث شده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «گل‌محمدی» مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چرداول، در نشست آشنایی کشاورزان و بهره‌برداران منابع طبیعی که با رویکرد تبیین مزایای اجرای طرح‌های آبخیزداری برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبخیزداری گفت: امسال چهار سازه سنگی‌ ـ‌ ملاتی در مناطق مختلف شهرستان احداث شده و تا پایان سال نیز دو سازه گابیونی دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح ها را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک و مدیریت بهینه منابع آبی دارد.

در ادامه، «قربانی» مدیر جهاد کشاورزی چرداول، با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری موجب ذخیره سیلاب و روان‌آب‌ها می‌شود، عنوان کرد: افزایش حجم آب پشت سیل‌بند‌ها می‌تواند زمینه توسعه باغات انگور، انار و دیگر محصولات در اراضی شیب‌دار را فراهم کند، همانگونه که در شهرستان‌های سیروان و ایوان نمونه‌های موفقی از آن اجرا شده است.

همچنین «باوندپور» کارشناس آب و خاک جهادکشاورزی، تقویت پوشش گیاهی و حفاظت از آب و خاک را از مهم‌ترین اثرات اجرای سازه‌های آبخیزداری عنوان کرد.

کارشناسان منابع طبیعی معتقدند سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب از نزولات جوی با اجرای چنین طرح‌هایی کنترل و حفظ می‌شود.