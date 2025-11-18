به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بیت‌الزهرای حاج قاسم همچون سال‌های گذشته میزبان عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) خواهد بود و برنامه معنوی پنج شب عزاداری مادر سادات با شکوه خاصی در این مکان مقدس برگزار می‌شود.

همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، ویژه‌برنامه معنوی «پنج شب عزاداری مادر سادات» ویژه دهه دوم ایام فاطمیه از یکم تا پنجم آذر در کرمان برگزار می‌شود.

در طول این پنج شب، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی و حجت‌الاسلام محمدجواد نظافت سخنرانان اصلی مراسم، ابعاد مختلف شخصیتی، علمی و عملی حضرت صدیقه طاهره (س) را برای شناخت هرچه عمیق‌تر جان‌مایه‌های معرفتی و سبک زندگی حضرت زهرا (س) تبیین می کنند.

علاوه بر سخنرانی، جمعی از مداحان برجسته و شناخته‌شده استان کرمان با نوای گرم خود، حال و هوایی معنوی و مملو از ارادت به دخت نبی مکرم اسلام (ص) را در فضای بیت‌الزهرا (س) ایجاد خواهند کرد.

این مراسم از یکم تا پنجم آذر هر شب از ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و آحاد مردم مؤمن و ولایت‌مدار کرمان برای حضور در آیین سوگواری مادر سادات دعوت می‌شوند.