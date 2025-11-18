به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه سه‌شنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴) ساعت ۱۳:۳۰ در بزرگراه شهید میرزایی، حدفاصل میدان امام حسین به سمت خیام به وقوع پیوست و برخورد خودروی پراید با نیوجرسی‌های پل هوایی منجر به محبوس شدن راننده شد.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: بلافاصله پس از تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵، آتش‌نشانان ایستگاه ۲۹ برای پیشگیری از حوادث ثانویه و گروه نجات تخصصی ایستگاه ۳۸ برای عملیات رهاسازی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، راننده محبوس را از خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از نجات مصدوم، عملیات ایمن‌سازی محل و ساماندهی ترافیک توسط آتش‌نشانان انجام شد.