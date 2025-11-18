غرفه صدا و سیمای ایلام؛ محور توجه در نمایشگاه توانمندیها
مدیرکل صدا و سیمای ایلام از معرفی توانمندیها و تولیدات این مرکز در نمایشگاه افق تحول خبر داد و گفت: استقبال مدیران شبکههای سراسری از ظرفیتهای استان چشمگیر بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ناصر بهرام» مدیرکل صدا و سیمای ایلام در حاشیه این نمایشگاه اظهار داشت: غرفه صدا و سیمای مرکز ایلام فرصت ارائه ظرفیتها و سوژههای استان را به مدیران شبکههای رادیو و تلویزیون سراسری فراهم کرد و قرار است این تولیدات در قالب تفاهمنامههای مشترک، به مرحله اجرا برسند.
وی افزود: استقبال مدیران شبکههای سراسری و شبکههای استانی از تولیدات ارائه شده در این غرفه چشمگیر بود و نوید همکاریهای گسترده در آینده را میدهد.
گفتنی است صدا و سیمای استان ایلام در این دوره تلاش کرده است با نمایش دستاوردهای تولیدات داخلی و معرفی ظرفیتهای بومی، مسیر توسعه رسانهای استان را به شبکههای سراسری معرفی کند و زمینه همکاریهای مشترک را فراهم آورد.