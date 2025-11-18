گیلان، امروز و فردا، میزبان اجلاسی بین المللی است که می‌تواند مسیر آینده‌ی کشور‌های حاشیه پهنه خزر را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استانداران ۵ کشور ساحلی خزر، از صبح بیست و هفتمین روز آبان، در رشت، گرد هم آمده‌اند تا درباره‌ی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه‌ی تعاملات ِ اقتصادی و حفظ میراثِ محیط زیستیِ این پهنه آبی و کشورهایِ حاشیه آن، گفت‌و‌گو و تبادل نظر می‌کنند.

شرکت کنندگان در نخستین روز اجلاس، به بررسی راهکار‌های مشترک در زمینه‌ی گسترش تجارت و ارتقای امنیت پایدار و حوزه‌ی حمل و نقل دریایی در سواحل دریای کاسپین پرداختند.