در هفته کتاب و کتابخوانی، به‌همت نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان فریدن ۲۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه‌ زندان‌ این شهرستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس زندان فریدن، با گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی، گفت: در راستای توسعه و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین افزایش سطح سواد و آگاهی علمی زندانیان، تعداد دو هزار جلد کتاب از سوی کتابخانه عمومی شهرستان در اختیار زندان‌ فریدن قرار گرفت و مقرر شد تا پایان سال نیز ۲ هزار جلد کتاب به زندان فریدن اهدا شود.

حسنی افزود: این کتاب ها با موضوع های متنوع از جمله آموزشی،دینی،روان‌شناسی، داستانی و مهارت‌های زندگی است.

وی اضافه کرد: به‌همت اداره فرهنگی و تربیتی زندان فریدن با اجرای طرح‌های فرهنگی از جمله کلاس‌های سوادآموزی، مسابقات کتاب‌خوانی و کارگاه‌های مهارت زندگی، گام‌های مؤثری به منظور ارتقای سطح فرهنگی و علمی زندانیان برداشته شده است .