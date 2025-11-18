پخش زنده
عصر نخستین روزِ اجلاس بین المللی استاندارانِ کشورهای حاشیهی دریای کاسپین با برگزاری میزگردهایِ تخصصی با هدف تقویت دیپلماسی استانی و همافزایی میانِ مناطق ساحلی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نمایندگان حوزههای تخصصیِ «اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعهی منطقهای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بومِ دریای خزر» و «ترانزیت، لُجِستیک و توسعهی کُریدور شمال – جنوب» در میزگردهایِ تخصصی، به بیان دیدگاهها و طرحهای پیشنهادی خود پرداختند و ضرورتِ تقویت دیپلماسی استانی و همافزایی میانِ مناطق ساحلی تأکید کردند.