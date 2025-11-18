پخش زنده
امروز: -
امسال از ۹۵۲ پروژه بسیج سازندگی در رزمایش فاطمی بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، امسال ۹۵۲ پروژه عمرانی و محرومیتزدایی توسط بسیج سازندگی به بهرهبرداری رسیده است. این پروژهها محور اصلی رزمایش فاطمی هستند که به مدت ۱۰ روز در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
در این رزمایش، ۶۰۰ گروه جهادی در شهرستانها و روستاهای استان فعال شدند و مأموریتهای محرومیتزدایی، آبرسانی و تقویت زیرساختهای روستایی را دنبال کردند. اهالی روستاهای هدف ضمن قدردانی از تلاش جهادگران، این اقدامات را گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی خود دانستند.
از جمله طرحهای شاخص، پروژه سیلند در روستای سبزنق طارم سفلا با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان و بهرهبرداری از مخزن آب روستای رزان بود که در مدت کوتاهی تکمیل و وارد مرحله آبگیری شد. مسئولان اجرایی این پروژه تأکید کردند که با وجود دشواری حمل مصالح از مسیرهای طولانی، کیفیت و دقت فدای سرعت نشد.
همچنین در بخش انرژی، نصب پنلهای خورشیدی برای کشاورزان منطقه اقبالیه به پایان رسید و زمینه استفاده پایدار از انرژی پاک فراهم شد.
این اقدامات بخشی از برنامههای بسیج سازندگی برای محرومیتزدایی و ارتقاء زیرساختهای روستایی استان قزوین در قالب رزمایش فاطمی است.