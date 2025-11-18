پخش زنده
امروز: -
۷ دستگاه ماینر فاقد مجوز در دامداریهای منطقه مجومرد اشکذر کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر از کشف و توقیف چندین دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.
ابوالفضل زارع با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای دستور دادستانی و براساس الزامات سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مأموران پس از انجام بررسیهای میدانی موفق به شناسایی و توقیف ۷ دستگاه استخراجکننده رمزارز در دامداریهای واقع در منطقه مجومرد شدند.
وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و موضوع در دست بررسی است.
دادستان اشکذر با اشاره به ضرورت برخورد با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه رمزارزها تصریح کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از استخراج غیرقانونی رمزارز، جلوگیری از هدررفت انرژی و مقابله با فعالیتهای فاقد مجوز انجام گرفته است.
زارع تأکید کرد: دستگاه قضا با هرگونه استفاده غیرقانونی از تجهیزات استخراج ارز دیجیتال که منجر به اختلال در شبکه برق و تضییع حقوق عمومی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد..