

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر از کشف و توقیف چندین دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

ابوالفضل زارع با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای دستور دادستانی و براساس الزامات سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مأموران پس از انجام بررسی‌های میدانی موفق به شناسایی و توقیف ۷ دستگاه استخراج‌کننده رمزارز در دامداری‌های واقع در منطقه مجومرد شدند.

وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و موضوع در دست بررسی است.

دادستان اشکذر با اشاره به ضرورت برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز‌ارز‌ها تصریح کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از استخراج غیرقانونی رمزارز، جلوگیری از هدررفت انرژی و مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز انجام گرفته است.

زارع تأکید کرد: دستگاه قضا با هرگونه استفاده غیرقانونی از تجهیزات استخراج ارز دیجیتال که منجر به اختلال در شبکه برق و تضییع حقوق عمومی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد..