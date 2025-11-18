پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب در تالار وحدت مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، تالار وحدت مهاباد میزبان یکی از گستردهترین رویدادهای فرهنگی فصل شد؛ نمایشگاهی که با محوریت ترویج مطالعه و دسترسی آسانتر شهروندان به کتاب برگزار شده است.
نمایشگاه فصلی "میژوو" با حضور علاقمندان به عرصه فرهنگ و کتاب، در فضایی گرم و صمیمی گشایش یافت تا فرصتی دوباره برای آشتی نسلهای مختلف با کتاب فراهم شود.
در این نمایشگاه هفت هزارجلد کتاب در قالب یکهزار و ۵۰ عنوان با تخفیفهای ۱۰ تا ۴۰ درصدی عرضه شده و علاقمندان میتوانند تا ۱۷ آذر هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب از آن دیدن کنند.
این رویداد فرهنگی با هدف تقویت جریان مطالعه در جامعه، معرفی تازههای نشر و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان برپا شده است.
به گفته برگزارکنندگان، تنوع موضوعی کتابها از ادبیات، تاریخ و کودک و نوجوان گرفته تا علوم اجتماعی، اقتصادی و مذهبی، زمینهای فراهم کرده تا همه گروههای سنی و سلیقهها بتوانند کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنند.
از دیگر مزیتهای نمایشگاه امسال، تخفیفهای قابل توجه برای تسهیل خرید کتاب و حمایت از خانوادههاست؛ اقدامی که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرارگرفته و به رونق بیشتر فضای فرهنگی شهر کمک میکند.
نمایشگاه "میژوو" همچنین با حضور ناشران، کتابفروشان محلی و فعالان حوزه فرهنگ، بستری برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر با جریانهای کتابخوانی در منطقه فراهم کرده است.
نمایشگاه فصلی کتاب در تالار وحدت مهاباد تا ۱۷ آذر ادامه دارد و علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب با حضور در این رویداد فرهنگی، ضمن حمایت از نشر و مطالعه، سهمی در گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه داشته باشند.