مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، با اشاره به پایش ۱۲۰ واحد صنعتی در پنج ماه اخیر، گفت: اهلیتسنجی سرمایهگذاران بر اساس توان مالی، نوع تولید و تکنولوژی روز انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، شهریار کشاورز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، در خبر 20 شبکه قزوین، به تشریح معیارهای اهلیتسنجی سرمایهگذاران و روند پایش واحدهای صنعتی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه اهلیتسنجی سرمایهگذاران در مرحله صدور جواز تأسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت آغاز میشود، افزود: «پس از آن، سرمایهگذاران با ثبتنام در سامانههای سازمان صنایع کوچک، از نظر توان مالی، نوع تولید و محصولات مورد نیاز کشور مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین نوع تکنولوژی روز و کیفیت محصولات از شاخصهای اصلی اهلیتسنجی واحدهای صنعتی است.»
کشاورز در ادامه با اشاره به تحقق شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید، گفت: «یکی از ابزارهای مهم در این زمینه تشکیل کمیتههای پایش و کارگروههای فسخ قرارداد بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه است. در پنج ماه اخیر، ۱۲۰ واحد صنعتی مورد پایش قرار گرفتهاند که این رقم نسبت به آمار سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است.»
وی هدف از این پایش را شناسایی موانع صنعتگران و تعیین تکلیف واحدهایی دانست که توانایی اجرای طرحهای خود را ندارند. کشاورز افزود: «تا کنون ۶۱ پرونده در کارگروه فسخ بررسی شده و ۱۵ هکتار زمین آزادسازی شده است. همچنین پیشبینی میشود تا پایان سال، ۳۰ واحد دیگر نیز در این کارگروه تعیین تکلیف شوند.»
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در پایان خاطرنشان کرد: «در کارگروه پایش، بررسی حدود ۱۵۰ واحد صنعتی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد تا موانع موجود شناسایی و مسیر توسعه صنعتی استان هموار شود.»