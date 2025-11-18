پخش زنده
قهرمان کشتی فرنگی بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ گفت: باردیگر توانستم همانند دیدار پایانی قهرمانی جهان رقیب جمهوری آذربایجانیام را شکست دهم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اسماعیلی ملی پوش طلایی المپیک کشورمان پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی بازیهای همبستگی اسلامی بیان کرد: پس از قهرمانی جهانی بلافاصله وارد اردو شدیم تا برای بازیهای همبستگی اسلامی آماده شویم. سطح بازیهای همبستگی اسلامی هم در سطح قهرمانی جهان بود و نفرات اول تا پنجم قهرمانی جهان در این بازیها شرکت کرده بودند.
او ادامه داد: کشتی دوم من با قهرمان جهان بود. همچنین با حریفم پیکار پایانی قهرمانی جهان را هم تکرار کردیم که خوشبختانه دوباره توانستم او را شکست دهم. البته بدنم در قهرمانی جهان بهتر بود و هنوز کمی خستگی قهرمانی جهان را همراه داشتم.
او در پاسخ به این پرسش که نشانش را به چه کسی تقدیم میکند؟ گفت: نشانم را به مردم ایران و همه کسانی که قلب شان برای کشتی میتپد تقدیم میکنم.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه همه انتظار دارند که بتواند دوباره در المپیک لس آنجلس طلا بگیرد، تاکید کرد: تقریبا دو سال و ۸ ماه تا بازیهای المپیک باقی است و تلاش میکنم نشان المپیک پاریس را در المپیک لسآنجلس تکرار کنم و دل همه مردم ایران را شاد کنم.