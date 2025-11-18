به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عضو شورای اسلامی شهر مهاباد درجلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرمهاباد از هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی و تعریض خیابان‌های پر تردد و انتقال صنوف آلاینده به شهرک صنفی کاوه خبر داد.

یوسف گنجی، خزانه دار شورای اسلامی شهر مهاباد در این جلسه گفت: در این نشست در زمینه انتقال صنوف مزاحم به شهرک صنفی کاوه، انتقال موتورسیکلت‌ها در محله سه آسیاب، مشکلات برق پروژه سید نظام، مشکلات شهرک تعاونی پیام فاز ۲ خانگی بحث و تبادل نظر شد.

گنجی افزود: در سالجاری ۲۰ میلیارد تومان برای تعریض و تهاتر املاکی که در مسیر تعریض برابرطرح تفضیلی بودند، هزینه شده است.