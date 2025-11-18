پخش زنده
۲۰ میلیارد تومان برای تعریض خیابانهای پر تردد سطح شهر مهاباد هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عضو شورای اسلامی شهر مهاباد درجلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرمهاباد از هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی و تعریض خیابانهای پر تردد و انتقال صنوف آلاینده به شهرک صنفی کاوه خبر داد.
یوسف گنجی، خزانه دار شورای اسلامی شهر مهاباد در این جلسه گفت: در این نشست در زمینه انتقال صنوف مزاحم به شهرک صنفی کاوه، انتقال موتورسیکلتها در محله سه آسیاب، مشکلات برق پروژه سید نظام، مشکلات شهرک تعاونی پیام فاز ۲ خانگی بحث و تبادل نظر شد.
گنجی افزود: در سالجاری ۲۰ میلیارد تومان برای تعریض و تهاتر املاکی که در مسیر تعریض برابرطرح تفضیلی بودند، هزینه شده است.