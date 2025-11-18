پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، شامگاه امروز وارد کرمانشاه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور به منظور حضور در ششمین دوره همایش آموزش منطقهای انتخابات که با حضور فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانداریهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان برگزار میشود، به کرمانشاه سفر کرده است.
برنامه سفر معاون سیاسی وزیر کشور علاوه بر حضور در نشستها و کارگاههای تخصصی همایش، شامل دیدار با نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی و همچنین نشست با بزرگان اقوام و مذاهب استان خواهد بود؛ دیدارهایی که با هدف تقویت همگرایی، گفتوگوی سازنده و ارتقای مشارکت سیاسی در استان انجام میشود.