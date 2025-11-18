به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور به منظور حضور در ششمین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات که با حضور فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانداری‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان برگزار می‌شود، به کرمانشاه سفر کرده است.

برنامه سفر معاون سیاسی وزیر کشور علاوه بر حضور در نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی همایش، شامل دیدار با نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین نشست با بزرگان اقوام و مذاهب استان خواهد بود؛ دیدارهایی که با هدف تقویت همگرایی، گفت‌وگوی سازنده و ارتقای مشارکت سیاسی در استان انجام می‌شود.