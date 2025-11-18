رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اعلام تشکیل ستاد‌های انتخاباتی در اغلب شهرستان‌ها، بر ضرورت رعایت قانون، بی‌طرفی و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین کاغذلو با اشاره به تشکیل ستادهای انتخاباتی دراکثر شهرستان‌های استان گفت: تقریباً در تمامی شهرستان‌ها ستاد انتخابات شکل گرفته و حضور ما در این مناطق موجب دلگرمی و قوت قلب همکارانمان در فرمانداری‌ها شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا سیاست‌های انتخاباتی استان را به فرمانداری‌ها ابلاغ کنیم فصل‌الخطاب همه ما قانون است و بر بی‌طرفی، مشارکت حداکثری، امنیت، سلامت انتخابات و ایجاد فضای رقابتی سالم تأکید داریم. با همین رویکرد تلاش می‌کنیم تا یک انتخابات مطلوب و قابل‌افتخار در سراسر استان تهران برگزار شود و برگ زرینی در کارنامه استان ثبت کنیم .

کاغذلو با اشاره به تفاوت روند انتخابات در شهرستان‌های تهران، ری و شمیرانات توضیح داد: انتخابات در این سه حوزه به‌صورت تناسبی و فهرستی برگزار می‌شود و احزابی که از خانه احزاب و ماده ۱۰ وزارت کشور مجوز دارند باید فهرست ارائه کنند.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان تهران، این سازوکار می‌تواند زمینه ورود مؤثرتر احزاب به فرایند انتخابات را فراهم کند. او افزود: به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی برای نقش‌آفرینی احزاب در این دوره وجود دارد تا بتوانند کرسی‌های شوراها را در اختیار بگیرند و دستیابی به این کرسی‌ها می‌تواند منجر به تصمیمات بهتر و مدیریت شهری کارآمدتر در تهران، ری و تجریش شود.